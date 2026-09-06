Дроны атаковали Рязань: под ударом мог оказаться НПЗ

Ночью украинские дроны нанесли удары по Ростовской и Рязанской областям. Местные жители жаловались на взрывы.

Ночью Силы обороны, возможно, провели атаку на Рязанский НПЗ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно об атаке на Рязань?

Проектная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России.

В сети появились кадры с места происшествия. На них видны пожар и облака дыма. Утверждается, что горит нефтеперерабатывающий завод.

В Рязани может гореть НПЗ / Фото из сети

В Рязани что-то сильно дымится / Фото из сети

Пожар на территории НПЗ по другому ракурсу / Фото из сети

В сети пишут, что дым валит с НПЗ: смотрите видео

Кроме того, мониторы пишут, что в Рязани мог быть атакован склад OZON или произошел прилет где-то неподалеку.

Удар мог пришелся и по складу OZON / Фото из сети

Что происходило в Ростовской области?

Всю ночь дроны провели атаку Ростовской области. Местные жители публиковали видео пролета беспилотников, а также попаданий. Кроме того, громко было еще и в Батайске – городе, расположенном в 8 километрах на юг от Ростова-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку на регион.

️Сегодня ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чортковском районах,

– написал чиновник.

Он сообщил, что в результате атаки имеются разрушения жилых многоэтажек и частных домов.

Последствия удара по Ростовской области / Фото из сети

Взрыв в Ростове: смотрите видео

Удар по Ростову: смотрите видео

Неспокойно в Батайске: смотрите видео

Что-то горит в Ростовской области: смотрите видео

Напомним, что ранее удары Украины приостановили работу двух российских НПЗ. В Кстово Нижегородской области остановился нефтеперерабатывающий завод ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Также прекратил работу комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области.