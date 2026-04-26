Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России подвергся серьезным разрушениям после атаки 16 апреля. Основной удар пришелся по резервуарному сектору предприятия.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Vantor, которые публикует Exilenova+.

Какие последствия атаки по НПЗ в Туапсе?

По спутниковым снимкам, значительная часть этого объекта повреждена или полностью уничтожена. Предварительный анализ свидетельствует, что огонь вывел из строя насосные станции, железнодорожную нефтеналивную эстакаду, технологические трубопроводы и узлы обвязки.

Специалисты отмечают, что резервуарный парк выполняет ключевую роль в хранении и логистике нефтепродуктов, поэтому даже без поражения основных перерабатывающих установок последствия могут быть существенными. Повреждение этой части объекта затрудняет прием, накопления и отгрузки продукции, что снижает общую эффективность работы завода.

Кроме этого, пожар пожар может перекинуться на смежные промышленные объекты и инфраструктуру комплекса.



Последствия атаки по НПЗ в Туапсе / Exilenova+

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заметил 24 Каналу, что из-за войны в Иране, блокаду Ормузского пролива, высокие цены на нефть для россиян открылось окно возможностей, но Украина этому препятствует. Оккупанты задействовали резервную трубу в Туапсе, но Украина и этому помешала.

Что известно об атаке на НПЗ в Туапсе?