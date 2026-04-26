В Туапсе выгорела значительная часть НПЗ: появились спутниковые снимки
- 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России подвергся серьезным разрушениям после атаки, в частности пострадал резервуарный сектор.
- Спутниковые снимки свидетельствуют, что повреждения затрудняют прием, накопления и отгрузки продукции, снижая эффективность работы завода.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России подвергся серьезным разрушениям после атаки 16 апреля. Основной удар пришелся по резервуарному сектору предприятия.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Vantor, которые публикует Exilenova+.
Смотрите также Приоритетная цель: эксперт по энергетике сказал, какую уязвимую точку России нашли Силы обороны
Какие последствия атаки по НПЗ в Туапсе?
По спутниковым снимкам, значительная часть этого объекта повреждена или полностью уничтожена. Предварительный анализ свидетельствует, что огонь вывел из строя насосные станции, железнодорожную нефтеналивную эстакаду, технологические трубопроводы и узлы обвязки.
Специалисты отмечают, что резервуарный парк выполняет ключевую роль в хранении и логистике нефтепродуктов, поэтому даже без поражения основных перерабатывающих установок последствия могут быть существенными. Повреждение этой части объекта затрудняет прием, накопления и отгрузки продукции, что снижает общую эффективность работы завода.
Кроме этого, пожар пожар может перекинуться на смежные промышленные объекты и инфраструктуру комплекса.
Последствия атаки по НПЗ в Туапсе / Exilenova+
Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заметил 24 Каналу, что из-за войны в Иране, блокаду Ормузского пролива, высокие цены на нефть для россиян открылось окно возможностей, но Украина этому препятствует. Оккупанты задействовали резервную трубу в Туапсе, но Украина и этому помешала.
Что известно об атаке на НПЗ в Туапсе?
Ночью 20 апреля украинские БПЛА ударили по НПЗ в Туапсе. Удар по нефтеперерабатывающему заводу произошел, когда пожар после предыдущего еще не ликвидировали. Было попадание в резервуарный парк.
НПЗ в Туапсе остановил работу на неопределенный срок. Официально об этом не говорили, но так утверждают источники Reuters.
После удара местные стали жаловаться на ухудшение погодных условий – с неба шел дождь из нефти.
Дым от пожара в Туапсе распространился на расстояние более 300 километров до города Ставрополь.