Атаковало бешеное количество БПЛА: в Волгограде горит-полыхает НПЗ "Лукойла"

В Волгограде случился яркий "хлопок". В городе прилетело по важному для врага объекту – причем в девятый раз с начала полномасштабного вторжения.

Так, ночью 11 февраля жители Волгограда сообщали о большом количестве взрывов. А в сети тем временем писали о безумном количестве БпЛА, которая летит атаковать местный НПЗ.

Что известно об атаке на НПЗ в Волгограде?

Мощные взрывы начали греметь над Волгоградской областью примерно после полуночи. Громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский.

Атака дронов на Волгоград: смотрите видео

Позже губернатор региона Андрей Бочаров рассказал об атакой беспилотниках на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области.

По его словам, на территории завода на юге Волгограда произошло возгорание. Предварительно, пострадавших нет.

Пожар на месте прилета по НПЗ: смотрите видео

Согласно анализу издания ASTRA, поражению подвергся и вспыхнул завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка" в Красноармейском районе города. Предварительно, поражены резервуары с ГСМ на территории завода. Также на заводе включили так называемую "продувку", факельные линии работают на полную.

Завод "Лукойла" вспыхнул после атаки БпЛА: смотрите видео

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Пылает НПЗ в Волгограде / Фото соцсети

"Второе солнце" в Волгограде после атаки дронов: смотрите видео

Какие последствия украинских ударов по НПЗ России?