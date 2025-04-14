БпЛА в Одесской области вызвали несколько пожаров: спасатели показали ужасные кадры последствий

Российская армия ночью 14 апреля обстреляла Одесскую область. Там после атаки БпЛА возникли несколько пожаров.

Спасатели показали кадры последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия атаки на Одессу

После попадания в Одессе пожары вспыхнули по нескольким адресам. К счастью, спасателям удалось оперативно их ликвидировать.

Ликвидация атаки БпЛА на Одессу: смотрите видео

Известно, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, складское помещение, СТО, медучреждение, в частности, операционную, и автомобили.

Сейчас сообщают о 7 пострадавших. У них диагностированы осколочные ранения и ожоги.

Последствия атаки на Одессу / Фото ГСЧС

К ликвидации последствий атаки привлекались 14 единиц техники и 67 спасателей, кроме того, 1 единицу техники и 3 добровольцев от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

К слову, ночью в результате атаки российского дрона в Запорожье начался пожар на АЗС.

