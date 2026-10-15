Почти ничего не осталось: Россия атаковала супермаркет под Одессой
Россия нанесла очередной циничный удар по Одесской области. Там была проведена атака на супермаркет.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно об атаке
Сообщается, что прилет произошел в селе Маяки.
В 11:20 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, направлявшемся на этот населенный пункт.
Российский беспилотник попал в супермаркет "Таврия В".
Официальной информации от властей об атаке пока нет. Но сообщается, что в момент атаки внутри могло находиться много людей.
Атака на Маяки: смотрите видео
Напомним, что 15 октября от российского террора пострадал ряд регионов.
Например, Россия атаковала Киев. Осколки упали во дворе жилого дома, есть пострадавшие. Страна-террористка также нанесла удар беспилотником вблизи школы в Полтаве, есть повреждения, дети находились в укрытии.