Почти ничего не осталось: Россия атаковала супермаркет под Одессой

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что прилет произошел в селе Маяки.

В 11:20 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, направлявшемся на этот населенный пункт.

Российский беспилотник попал в супермаркет "Таврия В".

Официальной информации от властей об атаке пока нет. Но сообщается, что в момент атаки внутри могло находиться много людей.

Атака на Маяки: смотрите видео

Напомним, что 15 октября от российского террора пострадал ряд регионов.

Например, Россия атаковала Киев. Осколки упали во дворе жилого дома, есть пострадавшие. Страна-террористка также нанесла удар беспилотником вблизи школы в Полтаве, есть повреждения, дети находились в укрытии.

Ночью Ровно пережило несколько волн российских атак. Повреждены жилые дома, в городе не было света, а в области – частично до сих пор.

Также Россия атаковала Тернопольскую область. Под прицелом оказался Чортковский район. Попало в предприятие, есть 5 пострадавших.