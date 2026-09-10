Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, вечером 10 сентября российские оккупанты провели атаку на складские помещения волонтерской организации. В здании хранилась гуманитарная помощь, в частности предметы первой необходимости. По предварительным данным, в результате этой атаки ранения получили два человека.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Попадание привело к значительным разрушениям складского здания и пожару. В настоящее время спасатели уже полностью ликвидировали огонь, а на месте попадания продолжают работать все соответствующие службы для устранения последствий обстрела.

Последствия обстрела: смотрите фото ОВА и ГСЧС

Враг не впервые выбирает в качестве цели гражданские логистические объекты и хранилища. Напомним, ранее мы писали о подобных обстрелах, когда в результате вражеского удара были повреждены склады и дома в Киевской области.

Последствия обстрела в Киеве и области фиксировали и вечером 10 сентября – в регионе, в частности, возникли пожары в складских зданиях, сообщалось и о повреждении офисных зданий.

В общем же, враг территориировал Днепр, Павлоград, Луцк и другие населенные пункты. В Сумах произошел повторный прилет по торговому центру, который только накануне оказался под ударом. "Мир видит, что делает Россия. И будет поддержка для Украины", – заявил Зеленский.