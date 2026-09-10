Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ввечері 10 вересня російські окупанти атакували складські приміщення волонтерської організації. У будівлі зберігалася гуманітарна допомога, зокрема речі першої необхідності. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки поранення отримали двоє людей.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Влучання спричинило значні руйнування складської будівлі та пожежу. Наразі рятувальники вже повністю ліквідували вогонь, а на місці прильоту продовжують працювати всі відповідні служби для усунення наслідків обстрілу.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ОВА та ДСНС

Ворог не вперше обирає ціллю цивільні логістичні об'єкти та сховища. Нагадаємо, раніше ми писали про подібні обстріли, коли через ворожий удар були пошкоджені склади та будинки на Київщині.

Власне, наслідки обстрілу у Києва та області фіксували й увечері 10 вересня – у регіоні, зокрема, виникли пожежі в складських будівлях, повідомлялося й про пошкодження офісних будівель.

Загалом же, ворог територизував Дніпро, Павлоград, Луцьк та інші населені пункти. У Сумах стався повторний приліт по торговому центру, який лише напередодні опинився під ударом. "Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України", – заявив Зеленський.