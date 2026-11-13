Россия ударила по Одессе: количество погибших выросло до 2

Утром оккупанты провели атаку на Одессу. Городские власти сообщают о погибших и раненых.

О последствиях обстрела Одессы рассказал глава ГВА Сергей Лысак.

Сколько человек пострадали в результате удара по Одессе?

В 07:33 глава МВА сообщил, что Россия нанесла удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом – там вспыхнул пожар. Кроме того, повреждения получили легковые автомобили.

Позже чиновник уточнил, что из-за вражеского обстрела в другом районе города погиб один человек. Также пострадали пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Впоследствии Лысак сообщил, что количество погибших возросло до двух.

Отметим, что около 07:21 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, направляющемся на Одессу с востока.

Враг нанес удар по Одессе / ОВА

Спасатели работают на месте прилета в Одессе / Фото ОВА

Смертельный удар по Одессе / Фото Суспильне

Заметим, что ночью Россия запустила более сотни дронов по Украине. Большинство беспилотников удалось сбить, но не обошлось без попаданий.

В Ровно после атаки дронов повреждена многоэтажка, 6 человек ранены, среди них – двое детей. В Виннице тоже сообщали о пострадавших. На двух локациях в городе загорелись пожары, повреждены частные дома, выбиты окна в нескольких многоэтажках и детском саду.