Росія вдарила по Одесі: кількість загиблих зросла до 2

Про наслідки обстрілу Одеси розповів глава МВА Сергій Лисак.

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Скільки людей постраждали внаслідок удару по Одесі?

О 07:33 глава МВА повідомив, що Росія завдала удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок – там спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджень зазнали легкові автівки.

Пізніше чиновник уточнив, що через ворожий обстріл в іншому районі міста загинула одна людина. Також п'ятеро людей постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.

Зауважимо, що біля 07:21 Повітряні сили попереджали про реактивного БпЛА на Одесу зі сходу.

Ворог вдарив по Одесі / ОВА

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Смертельний удар по Одесі / Фото Суспільне

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Зауважимо, що уночі Росія запустила понад сотню дронів по Україні. Більшість безпілотників вдалося збити, але не минулося без влучань.

У Рівному після атаки дронів пошкоджено багатоповерхівку, 6 людей поранені, серед них – двоє дітей. У Вінниці теж повідомляли про постраждалих. На двох локаціях у місті спалахнули пожежі, пошкоджено приватні оселі, вибито вікна у кількох багатоповерхівках та дитячому садку.