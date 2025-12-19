Часть Одессы осталась без света и воды после террора оккупантов: пострадал человек
- В результате атаки российских захватчиков часть Одессы осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
- Повреждения получили объекты критической инфраструктуры и жилье, есть одна пострадавшая средней степени тяжести.
Российские захватчики терроризировали Одесскую область. В результате атаки врага часть областного центра осталась без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Смотрите также Россияне терроризируют Украину дронами: где фиксируют вражеские БпЛА
Какие последствия террора Одесской области?
Председатель Одесской МВА рассказал, что в результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной также получило повреждения жилье одесситов.
Часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением,
– подчеркнул Лысак.
По состоянию на сейчас есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.
На месте атаки работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям. Коммунальные Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Что известно о российских атаках на Украину?
Напомним, что днем 17 декабря российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате удара пострадали 35 человек, из которых 4 в тяжелом состоянии. Атака вызвала разрушение жилых домов, учебного заведения и повреждения более 130 квартир.
Кроме того, Россия ударила "Шахедами" по Сумах. В результате обстрела одного из учебных заведений есть пострадавший и повреждения зданий.
Как сообщили в Сумском горсовете, ночью 18 декабря россияне ударили по городу беспилотниками. В результате попадания пострадал охранник. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.