Часть Одессы осталась без света и воды после террора оккупантов: пострадал человек

Российские захватчики терроризировали Одесскую область. В результате атаки врага часть областного центра осталась без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Какие последствия террора Одесской области?

Председатель Одесской МВА рассказал, что в результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной также получило повреждения жилье одесситов.

Часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением,

– подчеркнул Лысак.

По состоянию на сейчас есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.

На месте атаки работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям. Коммунальные Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.

Что известно о российских атаках на Украину?