В Одессе продолжается поиск людей под завалами
- В Одессе в результате российского удара пострадали жилые дома, разрушены квартиры и возникли пожары.
- Спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.
Ночью 27 января оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в Одессе. Известно о пострадавших, среди которых –дети.
В то же время по состоянию на утро поисково-спасательная операция продолжается. Подробности рассказывает ГСЧС.
Какие последствия атаки по Одессе?
Из-за российского удара разрушены квартиры на втором этаже двухэтажного дома, также пострадали квартиры со второго по четвертый этажи в четырехэтажном жилом доме.
К тому же в результате попадания в девятиэтажку возникли пожары на четвертом и пятом этажах. Кроме этого, повреждениям подверглось культурно-религиозное сооружение, выбито остекление в соседних зданиях, повреждены автомобили.
Спасательная операция в Одессе: смотрите фото ГСЧС
На местах работают спасатели, психологи ГСЧС и Нацполиции. Пожарные спасли 14 человек, в том числе 3 детей. Жителей поврежденных квартир эвакуировали в Пункты несокрушимости.
Предварительно, под завалами могут находиться 3 человека. Продолжаются аварийно-спасательные работы, привлечена кинологическая служба,
– уточнили в ГСЧС.
Спасатели ищут людей под завалами в Одессе: смотрите видео ГСЧС
Заметим, в ночь на 27 января воздушную тревогу в районах Одесской области начали объявлять почти сразу после полуночи. По данным мониторинговых каналов, российские войска применили десятки дронов, запуская их волнами и пытаясь атаковать различные районы области и областной центр.
Около 02:20 руководитель Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Где еще было громко в последнее время?
Вечером 26 января российская армия ракетой ударила по Харькову, в результате чего в городе возникли перебои с электроснабжением и теплом. Ударом повреждена жилая застройка, две школы и детский сад, сообщается о раненых.
Кроме того, оккупанты атаковали Кривой Рог ударным дроном типа "Шахед". Беспилотник попал в многоэтажный дом в Терновском районе города. Вечером и ночью сообщалось о новых взрывах в Днепре и области.
Утром противник также совершил атаку на объект критической инфраструктуры во Львовской области.