Ночной террор Одессы: появились первые кадры с последствиями российской атаки

В ночь на 28 июня российская армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Враг ударил по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Последствия атаки на Одессу

Поздно вечером 27 июня и после полуночи в Одессе прогремели взрывы. Оккупанты атаковали город "Шахедами".

К сожалению, в результате атаки есть повреждения. Как сообщили в ОВА, враг ударил по гражданской инфраструктуре – повреждена жилая инфраструктура, дома и машины. Также известно о пострадавших. По предварительным данным, по меньшей мере три человека пострадали в результате атаки.

Мэр Одессы показал первые кадры с последствиями вражеской атаки. На них видны повреждения многоэтажки и задымление.



Дом в Одессе после атаки / Фото Геннадия Труханова

Труханов добавил, что сейчас аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. Кроме того, на месте атаки работают специалисты, которые оказывают психологическую помощь.

Одесса после ночной атаки – больше в галерее

Мэр Одессы также показал, как оказывают помощь тем, кто пережил российскую атаку.

Пострадавшим оказывают помощь в Одессе: смотрите видео

В ночь на 20 июня оккупанты также атаковали Одесскую область. Тогда российский БПЛА разрушил дом одесского спасателя Александра Ламекина.