Разрушения – значительные: Россия попала по энергообъекту ДТЭК в Одесской области
- Во время ночной атаки на Одесскую область россияне поразили энергетический объект ДТЭК.
- Без электроснабжения остаются 16,7 тысячи семей.
Ночью 6 апреля кафиры обстреляли Одесскую область. Под удар попал энергетический объект ДТЭК.
Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и около 3 тысяч семей. Об этом говорится в сообщении компании.
Что известно об ударе по объекту ДТЭК в Одесской области?
В настоящее время без электроснабжения остаются еще 16,7 тысячи семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы. В ДТЭК отмечают, что разрушения значительны, поэтому восстановление потребует времени.
Работаем на месте: разбираем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет,
– заявили в компании.
Напомним, что ночью Одесса подверглась массированной атаке дронов. В результате многочисленных попаданий возникли масштабные пожары в нескольких районах.
Повреждены жилые дома, в том числе в одной из многоэтажек разрушены 3 – 5 этажа. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.
Известно о 3 погибших. Это 30-летняя и 2-летняя дочь, а также еще одна женщина 53 лет.
Травмы разной степени тяжести получили 15 граждан, в том числе беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.
Каковы последствия последних ударов России по Украине?
- В ночь на 6 апреля враг атаковал 141 ударным БПЛА. По состоянию на 08:00 обезврежено 114 российских дронов. Зафиксировано попадание 26 беспилотников на 17 локациях, а также падение обломков на 13 локациях.
- В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточено более 76 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах.
- Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Никополе, в результате чего погиб водитель, а его жена – в тяжелом состоянии.