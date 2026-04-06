Разрушения – значительные: Россия попала по энергообъекту ДТЭК в Одесской области

Ночью 6 апреля кафиры обстреляли Одесскую область. Под удар попал энергетический объект ДТЭК.

Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и около 3 тысяч семей. Об этом говорится в сообщении компании.

Что известно об ударе по объекту ДТЭК в Одесской области?

В настоящее время без электроснабжения остаются еще 16,7 тысячи семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы. В ДТЭК отмечают, что разрушения значительны, поэтому восстановление потребует времени.

Работаем на месте: разбираем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет,

– заявили в компании.

Напомним, что ночью Одесса подверглась массированной атаке дронов. В результате многочисленных попаданий возникли масштабные пожары в нескольких районах.

Повреждены жилые дома, в том числе в одной из многоэтажек разрушены 3 – 5 этажа. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.

Известно о 3 погибших. Это 30-летняя и 2-летняя дочь, а также еще одна женщина 53 лет.

Травмы разной степени тяжести получили 15 граждан, в том числе беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

