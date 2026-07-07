Этого не ожидали, – военный заметил интересную деталь в ходе атаки на Омский НПЗ

Атаки на российские НПЗ являются частью последовательной стратегии Сил обороны. Так, 6 июля они провели атаку на Омский НПЗ в России, расположенный в 2500 километрах от украинской границы.

До этого Сибирь не испытывала такой нехватки топлива, как другие регионы. Об этом "24 Каналу" рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, отметив, что для оккупантов это серьезная потеря.

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Интересная деталь в атаке на Омский НПЗ

Военнослужащий отметил, что украинские военные последовательно добираются до всех НПЗ страны-агрессора, даже самых отдаленных. В частности, речь идет и об Омском НПЗ.

Важно то, что объекты, то есть отдельные НПЗ, ВСУ поражают повторно. Это снижает способность врага восстанавливать и модернизировать их, тем самым ухудшая ситуацию с продажей нефтепродуктов и обеспечением внутренних потребностей России.

Более того, такие удары развеивают российские мифы – в Кремле постоянно говорят, что Россия якобы наносит систематические удары по объектам украинской оборонной промышленности, где могут производить дроны, РЭБы и, вероятно, ракеты. Однако все наоборот – украинские производители лишь увеличивают дальность и эффективность дронов, а также делают их менее уязвимыми для ПВО противника.

Почему россияне не смогли защитить Омский НПЗ: смотрите видео

Мусиенко также обратил внимание на то, что украинские беспилотники беспрепятственно долетели до Омского НПЗ – это удалось благодаря тому, что сейчас россияне вынуждены прикрывать противовоздушной обороной только отдельные объекты.

Раньше, когда россияне решали, что нужно прикрыть средствами ПВО, они рассчитывали маршруты и объекты, которые уже поражали несколько раз. А поражение Омского НПЗ – это то, чего они не ожидали, поэтому и не усилили защиту. То есть они не верили и сомневались в том, что туда может долететь,

– подчеркнул он.

Военнослужащий добавил, что такая атака может быть не последней. Это заставит врага еще больше задумываться о том, как и куда передислоцировать собственные системы ПВО. Ведь защитить все оккупанты не могут.

Интересно, что Омский НПЗ поразил модернизированный украинский ударный беспилотник FP-1. Дальнобойный БПЛА может лететь на расстояние до 3400 километров.