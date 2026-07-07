До цього Сибір не відчував такої нестачі палива, як інше регіони. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, наголосивши, що для окупантів це серйозна втрата.

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Цікава деталь в атаці на Омський НПЗ

Військовослужбовець зазначив, що українські військові послідовно добираються до всі НПЗ країни-агресорки, навіть найвіддаленіших. Зокрема, мовиться і про Омський НПЗ.

Важливо те, що об'єкти, тобто окремі НПЗ, СОУ вражають повторно. Це зменшує спроможності ворога їх відновлювати та покращувати в такий спосіб ситуацію щодо продажу нафтопродуктів та забезпечення внутрішніх потреб Росії.

Ба більше, такі удари розвіюють російські міфи – в Кремлі постійно говорять, що Росія, буцімто, завдає систематичних ударів по об'єктах української оборонної промисловості, де можуть виробляти дрони, РЕБи і, ймовірно, ракети. Однак все навпаки – українські виробники лише збільшують дальність та ефективність дронів, а також роблять їх менш вразливими до ППО противника.

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Мусієнко також звернув увагу на те, що українські безпілотники безперешкодно долетіли до Омського НПЗ – це вдалось завдяки тому, що зараз росіяни змушені прикривати протиповітряною обороною лише об'єкти точково.

Раніше, коли росіяни вирішували, що потрібно прикрити засобами ППО, вони вираховували маршрути та об'єкти, які вже вражали кілька разів. А ураження Омського НПЗ – це те, на що вони не сподівались, тому і не посилили захист. Тобто вони не вірили і сумнівались в тому, що туди може долетіти,

– підкреслив він.

Військовослужбовець додав, що така атака може бути не останньою. Це змусить ворога ще більше думати про те, як і куди передислоковувати власні системи ППО. Адже захистити усе окупанти не можуть.

Цікаво, що Омський НПЗ уразив модернізований український ударний безпілотник FP-1. Далекобійний БпЛА може летіти на відстань до 3400 кілометрів.