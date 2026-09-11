Террористический удар по Павлограду: в каком состоянии находятся пострадавшие после атаки на ТЦ

10 сентября враг совершил атаку на Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки десятки человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о состоянии пострадавших?

После российской атаки на центр Павлограда Днепропетровской области 19 раненых до сих пор находятся в больницах. Шестеро пострадавших, среди которых 14-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии.

Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести, среди них также есть подростки 13 и 15 лет.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Медики продолжают следить за их состоянием и оказывать необходимое лечение.

Обратите внимание! Атака на Украину продолжается практически беспрерывно. О передвижении беспилотников можно узнать по ссылке.

Напомним, 10 сентября российские войска провели атаку на Павлоград Днепропетровской области с помощью беспилотников. Удар произошел около 16:25 в центре города, недалеко от торгового центра.

В результате атаки загорелись автомобили, торговые павильоны и магазины, а часть улицы подверглась значительным разрушениям. По последним сообщениям, погибли пять человек.

Еще 67 человек получили ранения и были госпитализированы, среди них есть дети. Во время ликвидации последствий атаки также пострадали двое спасателей.

Правоохранители фиксируют последствия российского удара и расследуют его как военное преступление.