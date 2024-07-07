Ночью враг совершил ракетную атаку на Павлоград: повреждены частные дома

Ночью 7 июля россияне били ракетами по Павлограду. В результате вражеской атаки повреждены частные здания.

В городе после 00:38 слышали серию взрывов. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения с Востока.

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Атака на Павлоград

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал о последствиях российской атаки на Павлоград.

Обломками там повреждены 4 частных дома. К счастью, обошлось без жертв и раненых,

– написал он.

В то же время во время вечерних и утренних обстрелов в Никопольском районе были травмированы три женщины 38, 65 и 71 лет. Россияне применяли по Никополю тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе и РСЗО.

В городе повреждены 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив. Повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод. Уничтожено авто. Кроме этого, под удар попала и техника спасателей, которая тушила пожар после первого удара. Пожарные находились в укрытиях.

Последствия российских атак на Днепропетровскую область / фото Сергей Лысак