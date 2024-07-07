Ночью враг совершил ракетную атаку на Павлоград: повреждены частные дома
Источник:Сергей Лысак
Ночью 7 июля россияне били ракетами по Павлограду. В результате вражеской атаки повреждены частные здания.
В городе после 00:38 слышали серию взрывов. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения с Востока.
Смотрите также Между модульными реакторами и Чернобылем: следует ли перезапускать ЧАЭС, сколько АЭС потеряла Украина
Атака на Павлоград
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал о последствиях российской атаки на Павлоград.
Обломками там повреждены 4 частных дома. К счастью, обошлось без жертв и раненых,
– написал он.
В то же время во время вечерних и утренних обстрелов в Никопольском районе были травмированы три женщины 38, 65 и 71 лет. Россияне применяли по Никополю тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе и РСЗО.
В городе повреждены 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив. Повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод. Уничтожено авто. Кроме этого, под удар попала и техника спасателей, которая тушила пожар после первого удара. Пожарные находились в укрытиях.
Последствия российских атак на Днепропетровскую область / фото Сергей Лысак