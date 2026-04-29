Как портал в ад: в Перми после атаки почернело небо и выпал нефтяной дождь
- Дроны атаковали нефтяной объект в пригороде Перми, что повлекло масштабный пожар и почернение неба.
- Местные жители сообщают о нефтяном дожде.
Настоящий мрак навис над российской Пермью. После того, как утром дроны атаковали нефтяной объект в пригороде, небо начало темнеть.
Жуткие кадры из Перми распространяют в соцсети. В дневные часы город преждевременно погрузился в ночь.
Смотрите также Украина увеличила дальность ударов по России на 170% с 2022 года, – Минобороны
Что происходит в Перми после атаки дронов?
На просторах интернета много кадров, на которых видно, что небо над Пермью затянуло черным дымом.
Чернильное небо над Пермью / Фото соцсети
Также местные жители сообщают о дожде в городе, а он – такой как и в Туапсе был раньше, – нефтяной.
Вместо капель воды – капли нефти / Фото соцсети
В СБУ признали удар по российской нефтеперекачивающей станции возле Перми. Она расположена более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.
ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России.
В результате атаки дронов на нефтеперекачивающей станции вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, горят почти все резервуары для хранения нефти.
Обратите внимание! По данным Службы внешней разведки, экспортные потери России в результате украинских ударов выросли: порт Приморск – минус 13% нагрузки, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%.
Сложная ситуация в Туапсе
НПЗ в Туапсе был атакован трижды только за апрель – 16, 20 и 28 чисел. В результате ударов дронами на заводе вспыхнул масштабный пожар, который не могут потушить несколько суток.
После атаки 28 апреля в Туапсинском округе ввели чрезвычайное положение и начали эвакуацию людей из опасных районов. В городе также возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Экологи предупреждают, что из-за возможных утечек нефтепродуктов есть риск загрязнения почв и воды, что может иметь долговременные последствия для региона.
Спутниковые снимки подтверждают пожары и сильное задымление на территории НПЗ и нефтебазы.
По оценкам аналитиков, повреждены по меньшей мере десятки резервуаров с нефтью.
Несмотря на распространенную практику замалчивания последствий украинских ударов, Кремль отреагировал на ситуацию в Туапсе. В Институте изучения войны объяснили, что власть была вынуждена прокомментировать украинскую атаку, поскольку ее последствия настолько очевидны и значительны.