Россия атаковала Полтавщину: в ОВА рассказали о последствиях

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские военные обстреливают украинские города и села.

На этот раз враг атаковал "Шахедами" Полтавскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

Смотрите также Дрон попал в дом директора Одесского зоопарка: 3 домашних животных исчезли

Какие последствия атаки на Полтавщину

По данным Полтавской ОВА, сегодня, 16 мая, на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском и Полтавском районах повреждена кровля хозяйственной постройки и остекление жилого дома.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо Силам обороны за защиту,

– написал Когут.

Добавим, что сегодня, 16 мая, россияне атаковали ударными беспилотниками и Киев. По информации мониторинговых ресурсов, силам ПВО удалось сбить вражеский БпЛА. Отбой воздушной тревоги в столице объявили в 6:39.

В результате атаки в нежилой зоне Святошинского района возникло возгорание. Также зафиксировано падение обломков на территории котельной.

Кроме этого, сообщалось о падении обломков на дорогу, повреждении окон и автомобилей в жилом квартале. Информация о пострадавших пока не поступала.