Россия ударила по Полтавской области: пострадали люди

Россия утром 20 апреля атаковала Полтавскую область. К сожалению, есть пострадавшие.

Подробнее об обстреле рассказали в Полтавской ОГА.

Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза удара и где раздавались взрывы

Что известно об атаке на Полтавщину?

Под прицелом врага оказался Полтавский район. Там работала ПВО.

Обломки упали на территорию одного из предприятий. В результате там повреждено остекление здания и 2 автомобиля.

К сожалению, 2 человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Обратите внимание! Украину в ночь на 20 апреля атаковали 142 ударные БпЛА, среди них были и реактивные. Силы ПВО обезвредили 113 дронов. Есть попадание 28 ударных беспилотников на 18 объектах, а также падение обломков еще на 6.

Напомним, что прошлой ночью оккупанты также атаковали Полтавский район БпЛА. Было попадание в локомотив, обошлось без пострадавших.

