Воздушная тревога в области звучала с 22:55 по 23:49 6 июня. Оккупанты вечером и ночью на 6 августа атаковали несколько областей Украины дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Что известно об атаке на Полтавщину

Ночью (на 6 августа – 24 Канал) враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. К счастью, без попаданий и пострадавших,

– заявили в ОВА.

Глава Полтавской ОВА не сказал, сколько целей сбили над регионом, однако поблагодарил ВСУ за защиту.

Генштаб Вооруженных Сил Украины рассказал утром 6 августа, что за прошедшие сутки на территории Украины уничтожили 36 вражеских беспилотников.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами