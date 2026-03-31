Удар по Полтаве: первые фото многоэтажки, в которую попал российский дрон
- Вражеские войска направили на Полтаву БпЛА, произошло попадание в многоэтажку.
- Дом получил значительные повреждения, в частности, выбиты сотни окон, несколько квартир стали непригодными для проживания.
Поздно вечером 30 марта российская армия атаковала Полтаву, в результате удара произошли значительные повреждения многоэтажки в общем районе города. К сожалению, вражеский удар унес жизнь одного человека, еще двое госпитализированы.
Появились первые кадры с места атаки. Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова также обнародовала фото из квартиры, в которую попал БпЛА.
Какие последствия атаки на Полтаву?
Сообщается, что из-за удара в многоэтажке выбиты сотни окон, есть квартиры, ставшие непригодными для проживания, и повреждены авто.
Восемь жителей, в частности семьи с детьми, отселили. На месте атаки развернули штаб по ликвидации последствий.
В Полтавском горсовете добавили, что двое раненых, в том числе ребенок, находятся в больницах, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Отметим, что в Полтавском районе воздушную тревогу объявили в 16.35. После 22:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Полтавы, Гадяча и Миргорода. Около 22.53 местные сообщили о звуках взрывов.
Какими были предварительные атаки на Полтаву?
В ночь на 28 марта Россия совершила массированную атаку дронами по нескольким регионам Украины, в частности, по Полтавской области. По словам руководителя ОВА, удары пришлись по гражданской инфраструктуре.
Зафиксировано попадание в жилой дом. Один из беспилотников повредил промышленный объект в Полтавском районе, где погиб работник предприятия.
Во время другой атаки 24 марта по Полтаве погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди них ребенок. В городе повреждены жилые дома и гостиница, возникли пожары. Местные слышали по меньшей мере десять взрывов.