Удар по Полтаве: первые фото многоэтажки, в которую попал российский дрон

Поздно вечером 30 марта российская армия атаковала Полтаву, в результате удара произошли значительные повреждения многоэтажки в общем районе города. К сожалению, вражеский удар унес жизнь одного человека, еще двое госпитализированы.

Появились первые кадры с места атаки. Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова также обнародовала фото из квартиры, в которую попал БпЛА.

Какие последствия атаки на Полтаву?

Сообщается, что из-за удара в многоэтажке выбиты сотни окон, есть квартиры, ставшие непригодными для проживания, и повреждены авто.

Восемь жителей, в частности семьи с детьми, отселили. На месте атаки развернули штаб по ликвидации последствий.

Первые кадры из Полтавы после российской атаки: смотрите фото Общественного

В Полтавском горсовете добавили, что двое раненых, в том числе ребенок, находятся в больницах, медики оказывают им всю необходимую помощь.



Последствия удара дрона по квартире в Полтаве / Коллаж Общественного

Отметим, что в Полтавском районе воздушную тревогу объявили в 16.35. После 22:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Полтавы, Гадяча и Миргорода. Около 22.53 местные сообщили о звуках взрывов.

