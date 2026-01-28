Россия атаковала порт "Южный": повреждены объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры
- Российские войска атаковали порт "Южный", повредив объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры, на месте также возник пожар.
- Пострадавших в результате обстрела нет, порт продолжает работать в штатном режиме.
В ночь на среду, 28 января, российские войска в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Украины. Под вражеским ударом оказался порт "Южный".
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).
Читайте также В Одессе раздавалась серия мощных взрывов: дрон попал в монастырь, под атакой был порт
Какие последствия удара по Одесской области?
В АМПУ заявили, что в результате удара зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры. На месте также возник пожар, который оперативно ликвидируют силы предприятия.
К счастью, пострадавших в результате обстрела нет, а порт работает в штатном режиме.
Вражескую атаку также прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, речь идет о разрушенных логистических элементах, повреждены ангары, локомотив и производственные здания.
Возник пожар. Продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта,
– написал Кулеба.
Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Под атакой были также другие регионы
В ночь на 28 января российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, а также 146 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 103 вражеских БпЛА.
В Белогородской общине Киевской области зафиксировали попадание вражеского дронатам поврежден многоэтажный жилой дом, на месте атаки возник пожар. К сожалению, в результате удара погибли два человека – мужчина и женщина.
Днем ранее пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" в Барвенковской громаде на Харьковщине атаковали дроны. Удар вызвал масштабный пожар, погибли люди.