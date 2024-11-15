Британская разведка оценила ущерб от украинского удара по порту Каспийска

Британская разведка заявляет, что почти точно можно сказать, что 6 ноября Украина ударила по порту Каспийска. По крайней мере два фрегата типа "Гепард" скорее всего получили повреждения.

Маловероятно, что именно эти корабли когда-то использовались для ударов по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение британской разведки в соцсети X.

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Какие последствия украинского удара по порту Каспийска

По данным британской разведки 6 ноября Украина вероятно ударила по порту Каспийска беспилотниками. В момент удара в порту находились несколько кораблей ВМС России.

Два фрегата типа "Гепард" могли получить повреждения. Британские разведчики оценивают их как незначительные, корабли можно восстановить достаточно быстро.

Фрегат ВМС России типа "Гепард" / Фото МО России

Атака на Каспийск была ответом Украины на обстрелы своей территории. Каспийская флотилия России иногда используется для ударов по Украине, однако вряд ли именно эти суда принимали в этом участие.

Так или иначе, атака прежде всего продемострировала, что Украина имеет возможность ударять по районам России, которые ранее считались безопасными для её операций.

Данные британской разведки в целом совпадают с заявлениями ГУР МО Украины.

Напомним, 6 ноября Украина атаковала порт Каспийска. Установлено, что на момент удара в порту находилась группировка Каспийского флота России в почти полном составе. Россияне начали поспешно выводить свои суда из порта.