Серьезная проблема для россиян: – полковник запаса привлек внимание важным ударом в Крыму

Возле Керченского моста прогремела серия взрывов: под ударами оказались объекты в районе Керчи и порта Кавказ. Для России это чувствительная зона, ведь именно через неё проходят логистические, топливные и частично энергетические связи, которые помогают оккупантам удерживать Крым.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил , почему поражение порта Кавказ представляет собой серьезную проблему для россиян. По его словам, важно не только само попадание, но и то, что украинские дроны смогли пройти через прикрытие ПВО в районе Керченского моста.

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Дроны прошли через прикрытие Керченского моста

Серия ударов в районе Керчи и порта Кавказ важна не только количеством взрывов. По предварительной информации, поражения были зафиксированы в районе морского порта, промышленной зоны, терминала и парома. Отдельные взрывы прогремели в порту Кавказ, где расположены объекты, связанные с перегрузкой нефтепродуктов и скоплением транспорта перед погрузкой на паром.

Порт Кавказ — это довольно серьезная для россиян проблема. Во-первых, он прикрыт ПВО Керченского моста,

– сказал Свитан.

Именно близость к Керченскому мосту делает этот удар особенно показательным. Если украинские дроны смогли проникнуть в порт Кавказ, это означает, что Силы обороны Украины нашли способ проходить, по крайней мере, российскую ПВО малой дальности в этом районе. По словам военного эксперта, речь идет, в частности, о противодействии комплексам типа "Панцирь" и системам радиоэлектронной борьбы.

Если наши дроны заходят в порт Кавказ, это означает, что они нашли способ прорывать ПВО малой дальности,

– пояснил полковник запаса ВСУ.

Свитан связывает это с переходом на новый технологический уровень ведения боевых действий. Он напомнил, что еще несколько лет назад речь шла о необходимости перехода к другому этапу войны – с использованием дальнобойных средств поражения, радиоэлектронных систем, дронов и искусственного интеллекта.

Это как раз то, о чём Залужный говорил ещё 3 года назад. Хорошо, что это сделали,

– отметил он.

Подобный механизм могли применять и во время ударов в районе Москвы. В Керчи у россиян есть системы С-300, С-400 и "Панцири", но на предельно малых высотах их возможности ограничены. Если дрон летит в нескольких метрах над морем, а системы ПВО в нужный момент выходят из строя или подавляются, он может долететь до цели и выполнить боевую задачу. Это свидетельствует о том, что Украина уже способна не просто запускать дальнобойные средства поражения, но и технологически пробивать защиту важных российских объектов в тылу.

Порт Кавказ снабжает крымское направление

Порт Кавказ расположен на Тамани, то есть уже на российской территории, но его значение напрямую связано с оккупированным Крымом. Через этот узел россияне годами поддерживали связь с полуостровом, в частности с помощью паромов, когда другие логистические маршруты становились более сложными или уязвимыми.

Порт Кавказ в основном снабжает именно крымское направление,

– пояснил Свитан.

Железнодорожное паромное сообщение там уже фактически утратило прежнюю роль после предыдущих ударов, в частности по пароме "Славянин". В то же время автомобильные паромы все еще оставались одним из инструментов для перевозок, и именно по этому элементу логистики также был нанесен удар.

Переправляться железнодорожным транспортом уже нет возможности, но автомобильные паромы остались. Один из таких паромов тоже повреждён,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Отдельно под ударом оказалась скопление бензовозов, которые ждали переправы. Это важно, потому что дефицит топлива в Крыму уже стал для оккупантов серьёзной проблемой, а удары по таким скоплениям ещё больше затрудняют поставки.

Но вся толпа бензовозов, собравшаяся у этих паромов, также подверглась удару,

– сказал военный эксперт.

Помимо логистики, порт Кавказ важен и для перевалки нефтепродуктов. Именно поэтому удар по нему наносит ущерб не только дороге в Крым, но и топливному обеспечению, которое россияне пытаются сохранить после предыдущих ударов по инфраструктуре.

Свитан объяснил удар по порту Кавказ: смотрите видео

Есть ещё один важный элемент – энергетический. В районе порта расположены системы, связанные с прежним энергоснабжением Крыма, оттуда идут потоки электроэнергии через так называемые энергомосты на полуостров.

Поражение порта Кавказ имеет сразу несколько последствий для россиян. Оно наносит удар по паромам, топливу, нефтепродуктам и части энергетической логистики, то есть по всему, что помогает оккупантам удерживать Крым в качестве военного и тылового плацдарма.