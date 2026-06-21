Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ураження порту Кавказ є серйозною проблемою для росіян. За його словами, важливе не лише саме влучання, а й те, що українські дрони змогли пройти через прикриття ППО в районі Керченського мосту.

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Дрони пройшли прикриття Керченського мосту

Серія ударів біля Керчі та порту Кавказ важлива не лише кількістю вибухів. За попередньою інформацією, ураження були в районі морського порту, промислової зони, термінала та порома. Окремо вибухи пролунали в порту Кавказ, де розташовані об'єкти, пов'язані з перевантаженням нафтопродуктів і накопиченням транспорту перед завантаженням на пором.

Порт Кавказ – це доволі серйозна для росіян проблема. По-перше, він прикритий ППО Керченського мосту,

– сказав Світан.

Саме близькість до Керченського мосту робить це ураження особливо показовим. Якщо українські дрони змогли зайти на порт Кавказ, це означає, що Сили оборони України знайшли спосіб проходити щонайменше російську ППО малої дальності в цьому районі. За словами військового експерта, йдеться, зокрема, про протидію комплексам типу "Панцир" та системам радіоелектронної боротьби.

Якщо наші дрони заходять на порт Кавказ, це означає, що знайшли механізм, як продавлювати ППО малої дальності,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Світан пов'язує це з переходом на новий технологічний рівень ведення бойових дій. Він нагадав, що ще кілька років тому йшлося про потребу в іншому етапі війни – із поєднанням далекобійних засобів ураження, радіоелектронних систем, дронів і штучного інтелекту.

Це якраз те, про що Залужний говорив ще 3 роки тому. Добре, що це зробили,

– зазначив він.

Схожий механізм могли застосовувати і під час ударів у районі Москви. У Керчі росіяни мають системи С-300, С-400 та "Панцирі", але на гранично малих висотах їхні можливості обмежені. Якщо дрон іде за кілька метрів над морем, а системи ППО в потрібний момент засвічуються або подавляються, він може пройти до цілі й виконати бойове завдання. Це свідчить, що Україна вже здатна не просто запускати далекобійні засоби ураження, а й технологічно пробивати захист важливих російських об'єктів у тилу.

Порт Кавказ живить кримський напрямок

Порт Кавказ розташований на Тамані, тобто вже на російській території, але його значення напряму пов'язане з окупованим Кримом. Через цей вузол росіяни роками підтримували сполучення з півостровом, зокрема поромами, коли інші логістичні маршрути ставали складнішими або вразливішими.

Порт Кавказ в основному живить саме кримський напрямок,

– пояснив Світан.

Залізничне поромне сполучення там уже фактично втратило попередню роль після попередніх ударів, зокрема по порому "Славянин". Водночас автомобільні пороми ще залишалися одним із інструментів для перевезень, і саме по цьому елементу логістики також було завдано удару.

Залізничним транспортом переправлятися вже немає можливості, але автомобільні пороми залишилися. Один із таких поромів теж уражений,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Окремо під ударом опинилося скупчення бензовозів, які чекали на переправу. Це важливо, бо дефіцит пального в Криму вже став для окупантів серйозною проблемою, а удари по таких накопиченнях ще більше ускладнюють постачання.

Та вся юрба бензовозів, яка зібралася до цих поромів, також уражена,

– сказав військовий експерт.

Крім логістики, порт Кавказ важливий і для перевалки нафтопродуктів. Саме тому удар по ньому б'є не лише по дорозі до Криму, а й по паливному забезпеченню, яке росіяни намагаються втримати після попередніх уражень інфраструктури.

Світан пояснив удар по порту Кавказ: дивіться відео

Є ще один важливий елемент – енергетичний. У районі порту розташовані системи, пов'язані з попереднім енергозабезпеченням Криму, звідти йдуть перетоки електроенергії через так звані енергомости на півострів.

Ураження порту Кавказ має одразу кілька наслідків для росіян. Воно б'є по поромах, пальному, нафтопродуктах і частині енергетичної логістики, тобто по всьому, що допомагає окупантам утримувати Крим як військовий і тиловий плацдарм.