Экспорт нефти в Усть-Луге закончился, –"Мадьяр"

Нефтяной порт Усть-Луга прекратил экспорт. Причиной стала атака украинских дронов Сил беспилотных систем.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Какова ситуация с экспортом нефти в порту Усть-Луга?

Экспорт нефти из порта Усть-Луга прекратился после атаки украинских дронов.

Ночью 23 марта Украина атаковала терминал "Транснефть – порт Приморск", а уже 25 марта и порт Усть-Луга. То есть порт работал с момента последнего удара 2 дня.

В среду был поражен НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга".

"Мадьяр" продемонстрировал, что именно украинские дроны атаковали на карте и последствия.

Операцию проводили птицы СБС 1 ОЦ и 413 ОП "Рейд" во взаимодействии с другими составляющими СОУ.

