Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Житомирской области: вспыхнул пожар

Враг продолжает проводить атаки против гражданских предприятий Житомирской области. 5 сентября под ударом оказался объект пищевой промышленности.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Что известно об атаке?

Предприятие, подвергшееся атаке, не имеет никакого отношения к оборонному комплексу. Несмотря на это, российские военные в очередной раз нанесли удар по гражданскому объекту.

В результате атаки на предприятии возник пожар. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Благодаря их действиям огонь удалось локализовать. Сейчас соответствующие службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия вражеской атаки.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Другие подробности о последствиях удара уточняются.

Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

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Напомним, 5 сентября в Хмельницкой области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении Хмельницкого.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки повреждения получили отдельные предприятия в Хмельницком районе. Также российские беспилотники повредили трехэтажный жилой дом.

По состоянию на 17:10 было известно о четырех раненых, одного из них госпитализировали. Около 18:00 число пострадавших возросло до семи, среди них есть несовершеннолетняя. Четверо пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Значительные повреждения получил многоквартирный дом, также уничтожены и повреждены четыре частных автомобиля. На месте работают все соответствующие службы.