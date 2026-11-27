Днем 27 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Малинской общине в Житомирской области. В результате удара один человек погиб, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о последствиях?

Российские военные атаковали гражданское предприятие в Малинской общине. В результате атаки повреждено здание предприятия, там возник пожар.

Российский удар по Малинской общине / ГСЧС

Один человек погиб, еще 12 пострадали. Информации о характере травм пострадавших пока не сообщалось.

Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены временно отойти на безопасное расстояние. После того как опасность миновала, они продолжили работу.

В настоящее время пожар на предприятии ликвидирован.

Напомним, вечером 27 ноября в Ровно был слышен звук взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы российских ударных беспилотников из Житомирской области на север Ровенской области.

Взрыв в городе прогремел около 17:00. На данный момент информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших нет. Жителей региона призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Также вечером 27 ноября в Черновцах раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Там ранее зафиксировали российский беспилотник над областным центром, однако информация о последствиях взрывов требует уточнения.