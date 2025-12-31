"Атака" на резиденцию Путина: россияне нарисовали фейковую карту движения беспилотников
- Минобороны России опубликовало фейковую карту, где показано движение украинских дронов, которые якобы атаковали резиденцию Путина.
- Служба внешней разведки Украины назвала эту информацию фейком, указывая на отсутствие доказательств и изменение данных со стороны России.
Минобороны России опубликовало фейковую карту движения украинских дронов, которые якобы летели атаковать резиденцию главы Кремля Владимира Путина на Валдае.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины и Центр стратегических коммуникаций.
Что заявляют россияне?
Россияне утверждают, что их силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях, при этом они уверяют, что беспилотники летели к резиденции Путина.
Также оккупанты заявляют, что еще 41 дрон якобы сбили в Новгородской области.
Справка. Резиденция Владимира Путина в Новгородской области расположена в городе Валдай – это же ее неофициальное название. Официально она называется "Ужин" или "Длинные Бороды".
По данным СВР, сразу ряд фактов свидетельствует, что информация об атаке на резиденцию Путина является фейком.
Во-первых, в течение 29 декабря местные жители Новгородской области не сообщали об атаке БпЛА и ее последствиях. Теперь Кремль пытается срочно исправить ситуацию и распространяет в российских соцсетях фейковые сообщения от имени якобы жителей Валдая.
Вторым аспектом является отсутствие фактических доказательств – обломков, фото, видео – сбитых БпЛА, которые Россия не может продемонстрировать уже почти сутки после начала информационной операции.
Кроме этого, минобороны России дважды корректировало опубликованные сводки для соответствия нарративам Кремля: сначала россияне сообщили о 18 зафиксированных беспилотниках СОУ, а потом их количество увеличилось до 23.
С чего все началось?
В Кремле обвинили Украину в атаке беспилотников на резиденцию Путина, которая якобы произошла ночью 29 декабря 2025 года. Россияне заявили, что готовят ответный удар и стремятся пересмотреть свою переговорную позицию по этому поводу.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, что такие обвинения больше похожи на информационную спецоперацию Кремля. По его мнению, Москва поспешила с этой историей, чтобы подстраховаться в переговорах и навязать выгодную версию событий.
Тем временем в США заявили, что не имеют доказательств того, что Украина причастна к атаке на резиденцию Путина. В Вашингтоне считают, что это было бы не логично, учитывая начало мирного процесса.