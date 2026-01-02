"Дроны размером с автобус": россияне активно распространяют ИИ-видео "атаки" на резиденцию Путина
- Россияне распространили сгенерированное ИИ видео об "атаке украинских дронов" на резиденцию Путина на Валдае.
- На видео дроны выглядят нереалистично большими, а взрывы выглядят как в голливудском фильме.
Недавно россияне заявили об "атаке украинских дронов" на резиденцию диктатора Путина на Валдае. А 2 января россияне начали активно распространять в сети сгенерированное ИИ видео.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Что видно на фейковом видео атаки на резиденцию Путина?
На кадрах видно, как дроны якобы атаковали путинскую резиденцию. На видео указана дата и время – 28 декабря 02:14 ночи.
Только вот выглядят беспилотники нереалистично, как и "взрывы" после них.
А в конце видео один из дронов эпично покидает кадр.
Видели FPV размером с автобус? Здесь они именно такие – гигантские, медленные и эпично взрываются в воздухе. Голливуд нервно курит,
– отметили в Центре стратегических коммуникаций.
Фейковая атака на резиденцию Путина: смотрите видео
Ложь об атаке на резиденцию Путина: что известно?
Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками на резиденцию Путина 29 декабря.
Речь идет о резиденции, расположенной в 20 километрах от города Валдай в Новгородской области, которая охватывает площадь 250 гектаров.
Украина и Литва раскритиковали российские обвинения. А тем временем ОАЭ, Пакистан, Индия, Китай и Казахстан "осудили атаку".
Сами же россияне пригрозили "усилить" свою переговорную позицию и заявили, что собираются вести переговоры только с США.