Экс-сотрудник СБУ объяснил, останется ли российская армия без топлива из-за ударов по НПЗ

В ночь на 17 февраля из-за массированной атаки дронами на территории России прогремели взрывы. Был атакован ключевой российский НПЗ Ильский, а также была поражена крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Оба предприятия расположены в Краснодарском крае.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, скажется ли поражение нефтеперерабатывающей отрасли России на поставках топлива для российской армии. К слову, руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил атаку на Ильский НПЗ, который обеспечивает топливом российскую военную технику, в частности, в южном регионе.

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Ступак отметил, что Ильский НПЗ атакован уже в третий раз. По данным местных, живущих неподалеку от российского предприятия, они слышали взрывы и видели вспышки.

Кроме того, была поражена "Кропоткинская" нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума". По этой системе осуществлялась прокачка нефти, и сейчас она практически прекращена. Россияне специально переключают эти трубопроводы, чтобы обходить разорванный участок,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Регулярные удары дронами по российским нефтяным предприятиям наносят значительный ущерб россиянам. Однако проблем с топливом у российских войск не будет.

Россияне, Кремль, Генштаб готовы забрать топливо у школьников, педагогов, ученых, скорой помощи на Дальнем Востоке, чтобы обеспечить российское войско,

– подчеркнул он.

Однако, по его мнению, несмотря на это, есть очевидная тенденция, что поражения НПЗ являются довольно ощутимыми для российской экономики.

Эти НПЗ строились, по словам бывшего сотрудника СБУ, в "жирные" для России времена – 2000-е – 2010-е. Эти нефтеперерабатывающие комплексы запускали иностранные специалисты – норвежцы, швейцарцы. Предприятия имеют много сложного, дорогостоящего оборудования, которое покупалось тогда, когда сотрудничество России с западными странами было тесным. Но сейчас восстанавливать эти заводы, находить запасные детали все труднее.

Поэтому главная цель украинцев – остановить российское производство, переработку топлива, его экспорт за границу. Нет экспорта, нет выручки, нет денег, нет уплаченных налогов, нет зарплаты российским работникам и в бюджет не поступают деньги,

– подчеркнул Иван Ступак.

Он добавил, что по статистике, за 2024 год примерно 13% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли не работали именно из-за украинских комбинированных ударов. Это означает, что Россия не заработала определенную долю денег и не бросила их на войну.

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