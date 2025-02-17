Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, чи позначиться ураження нафтопереробної галузі Росії на постачанні палива для російської армії. До слова, керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив атаку на Ільський НПЗ, який забезпечує паливом російську військову техніку, зокрема, у південному регіоні.

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Ступак зазначив, що Ільський НПЗ атаковано вже втретє. За даними місцевих, що мешкають неподалік від російського підприємства, вони чули вибухи і бачили спалахи.

Крім того, було уражено "Кропоткінську" нафтоперекачувальну станцію "Каспійського трубопровідного консорціуму". По цій системі здійснювалась прокачка нафти, і зараз вона практично зупинена. Росіяни спеціально перемикають ці трубопроводи, щоб обходити пошматовану ділянку,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Регулярні удари дронами по російських нафтових підприємствах завдають значної шкоди росіянам. Проте проблем з паливом в російських військах не буде.

Росіяни, Кремль, Генштаб готові забрати пальне у школярів, освітян, вчених, швидкої допомоги на Далекому Сході, аби забезпечити російське військо,

– наголосив він.

Однак, на його думку, попри це, є очевидна тенденція, що ураження НПЗ є доволі відчутними для російської економіки.

Ці НПЗ будувалися, за словами колишнього співробітника СБУ, у "жирні" для Росії часи – 2000-ні – 2010-ті. Ці нафтопереробні комплекси запускали іноземні фахівці – норвежці, швейцарці. Підприємства мають багато складного, коштовного обладнання, яке куплялося тоді, коли співпраця Росії з західними країнами була тісною. Але зараз відновлювати ці заводи, знаходити запасні деталі все важче.

Тому головна мета українців – зупинити російське виробництво, переробку палива, його експорт за кордон. Немає експорту, немає виторгу, немає грошей, немає сплачених податків, немає зарплати російським працівникам і до бюджету не надходять гроші,

– підкреслив Іван Ступак.

Він додав, що за статистикою, за 2024 рік приблизно 13% потужностей російської нафтопереробної галузі не працювали саме через українські комбіновані удари. Це означає, що Росія не заробила певну частку грошей і не кинула їх на війну.

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