Многие возможности сведены на нет: насколько болезненны для России удары по ее кораблям
В последние дни российский флот понес серьезные потери. Теперь у врага меньше возможностей не только терроризировать украинское население, но и сдерживать наступление ВСУ.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что потенциал Черноморского флота практически сведен на нет. Теперь российские корабли могут выполнять только до 30% поставленных задач.
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"Одним из элементов (уничтожение российских кораблей – 24 Канал) является оживление нашего наступления – уменьшение возможностей врага его сдерживать. Второй элемент – установка власти в северо-западной части Черного моря", – отметил Мусиенко.
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Какая роль российских кораблей
Военный эксперт очертил две задачи вражеского флота.
- Первое заключается в том, что российские оккупанты запускают со своих судов ракеты "Калибр", которыми обстреливают Украину.
- Вторая задача – демонстрация активности в водах Босфора в целях террора и противодействия зерновой сделке.
Уничтожив подлодку "Ростов-на-Дону" и патрульный корабль "Сергей Котов" соответственно, украинские бойцы частично лишили врага возможности выполнять эти задачи.
Потери российских оккупантов в Крыму: последние новости
- Ночью 13 сентября оккупированный Севастополь испытал комбинированную атаку. В результате были повреждены крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
- Утром 14 сентября произошли взрывы в Евпатории. Во время спецоперации СБУ и ВМС были уничтожены российский комплекс ПВО "Триумф". Кроме того, в зоне поражения оказались враждебные ЗРК С-300 и С-400.
- Это были далеко не все потери российских оккупантов 14 сентября. В тот же день украинские бойцы атаковали два патрульных корабля типа "Василий Быков". В частности, под удар попало судно "Сергей Котов".