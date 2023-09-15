Многие возможности сведены на нет: насколько болезненны для России удары по ее кораблям

В последние дни российский флот понес серьезные потери. Теперь у врага меньше возможностей не только терроризировать украинское население, но и сдерживать наступление ВСУ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что потенциал Черноморского флота практически сведен на нет. Теперь российские корабли могут выполнять только до 30% поставленных задач.

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"Одним из элементов (уничтожение российских кораблей – 24 Канал) является оживление нашего наступления – уменьшение возможностей врага его сдерживать. Второй элемент – установка власти в северо-западной части Черного моря", – отметил Мусиенко.

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Какая роль российских кораблей

Военный эксперт очертил две задачи вражеского флота.

Первое заключается в том, что российские оккупанты запускают со своих судов ракеты "Калибр", которыми обстреливают Украину.

заключается в том, что российские оккупанты запускают со своих судов ракеты "Калибр", которыми обстреливают Украину. Вторая задача – демонстрация активности в водах Босфора в целях террора и противодействия зерновой сделке.

Уничтожив подлодку "Ростов-на-Дону" и патрульный корабль "Сергей Котов" соответственно, украинские бойцы частично лишили врага возможности выполнять эти задачи.

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