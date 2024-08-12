Ночью Россия снова отбивалась от нашествия БПЛА: где раздавались взрывы

Как и многие предыдущие, ночь на 12 августа оказалась для жителей страны-агрессора крайне неспокойной. В нескольких областях было шумно от мощных взрывов.

Утром минобороны России отчиталось об уничтожении украинских дронов над тремя регионами – "многострадальной" Курщиной, Белгородщиной и Воронежской областью. В то же время ни словом не обмолвилось, что взрывы раздавались и в Ростовской области, а также в Подмосковье.

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Что рассказало минобороны

Итак, оборонное ведомство страны-агрессора заявило о сбивании 18 БПЛА: одиннадцать – над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.

Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил об уничтожении четырех дронов на юго-западе Ростовской области. По его словам, пострадавших нет.

Ночью ряд российских пабликов распространили видео, на котором была слышна стрельба в районе подмосковного Щелково, где расположен военный аэродром "Чкаловский". Местные жители, а также Z-каналы, сообщали об атаке дронов.