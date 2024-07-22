"Коров пасу, а тут они": утром жители двух регионов России перепугались из-за дронов

Ночью Россия находилась под массированной атакой дронов. Утром еще 5 беспилотников долетели до Волги. В сеть попала реакция местных жителей на "чужеземные тела" в небе.

Утром неизвестные беспилотники пролетели над Волгоградской областью, чем не на шутку перепугали местных жителей. По сообщению минобороны России, "нарушители воздушного пространства" были пойманы и уничтожены над территорией соседней Астраханской области.

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Атака дронов

Так, власти заявили, что около 07:00 над Астраханской областью было сбито 5 украинских беспилотников.

Вероятно, работа российской ПВО по дронам велась в Ахтубинском районе области, поскольку там была объявлена воздушная тревога.

Перед тем, как оказаться в небе над Астраханской областью, дроны пролетели над Волгоградщиной. Так, пролет БпЛА снял на камеру житель поселка Креп Калачевского района, который в это время, по его словам, пас коров. Россиянин сначала даже принял дроны за украинские истребители.

Россиянин реагирует на украинские беспилотники: смотрите видео

Напомним, что ночью дроны атаковали НПЗ в Туапсе, в результате чего на объекте произошел пожар и повреждена инфраструктура завода. Кроме того, БпЛА совершили атаку на Морозовск, город в Ростовской области, где расположен военный аэродром.