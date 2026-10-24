Украина снова спровоцировала масштабный коллапс в аэропортах Москвы

24 октября в московских аэропортах из-за угрозы атак беспилотников были задержаны или отменены не менее 210 авиарейсов. Больше всего расписание нарушилось в "Шереметьево", а на сайте "Домодедово" перестали работать сервисы.

Как сообщают российские СМИ, по состоянию на полдень субботы наибольшее количество нарушений расписания было зафиксировано в аэропорту "Шереметьево", где были задержаны или отменены 65 вылетающих и 106 прилетающих рейсов. Авиасообщение также претерпело существенные сбои в аэропорту "Внуково".

Подробности авиационного коллапса в России

В "Домодедово" отменили один рейс и задержали еще еще как минимум 25, а на официальном сайте аэропорта перестала открываться главная страница.

Пассажиры "Шереметьево" жалуются на полное отсутствие официальной информации и сложности с получением питания, отмечая, что внутренние рейсы полностью заблокированы.

Проблемы возникли и с международными направлениями: рейс из турецкой Анталии, следовавший в российскую столицу, перенаправили в Екатеринбург. В пресс-службе "Шереметьево" заявили, что аэропорт вынужден работать по "скорректированному расписанию" из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Ограничения на полеты в московском авиаузле вводятся уже не впервые за последние дни. Накануне, 23 октября, в российской столице уже приостанавливали работу все четыре аэропорта из-за угрозы атак беспилотников.