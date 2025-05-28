Заводы "Радуга", "Кронштадт" и другие: где на карте объекты ВПК России, которые поразили Силы обороны

Силы обороны поразили несколько важных объектов военно-промышленного комплекса России. Ударам подверглись предприятия в Московской и Ивановской областях.

В частности были поражены заводы "Радуга", "Кронштадт", АО "Ангстрем" и Дмитровский комбинат. 24 Канал показывает на карте, где расположены важные российские объекты, которые атаковали Силы обороны.

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Где расположены объекты, которые поразили Силы обороны

Так, подразделения ССО и СБУ нанесли удар по АО "Кронштадт", который расположен в городе Дубна Московской области.

Где расположен АО "Кронштадт": смотрите на карте

Это предприятие специализируется на беспилотных авиационных системах. На нем изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус" и наземные комплексы управления.

В этом же населенном пункте также был поражен завод "Радуга", который производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В частности Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми россияне наносят удары по гражданским объектам в Украине.

Где расположен завод "Радуга": смотрите на карте

Кроме того, в ночь на 28 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по АО "Ангстрем" в Московской области. Попадание зафиксировано в район цели.

Где расположен АО "Ангстрем": смотрите на карте

Известно, что эта компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, что активно используется предприятиями ВПК России.

Кроме этого, накануне, Силы беспилотных систем успешно поразили Дмитровский комбинат в Ивановской области России. На территории завода были зафиксированы взрывы.

Где расположен Дмитровский комбинат: смотрите на карте

Известно, что предприятие производит органические химические вещества – компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Также оно поставляет свою продукцию в ряд других предприятий ВПК России.