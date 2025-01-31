Дроны атаковали несколько регионов России: в Ростовской области прогремели мощные взрывы

Россия оказалась под массированной атакой дронов в ночь на 31 января. Под ударом оказались несколько регионов страны-агрессора.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В Ростовской области часть населения могла остаться без энергоснабжения.

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Какие последствия атаки БпЛА на Ростовскую область

Около 00:30 жители Ростовской области о взрывах в небе над регионом. Около 01:05 в районе села Кулешовка прогремел мощный взрыв.

Интересно, что взрыв был такой силы, что его слышали жители Ростова-на-Дону, Батайска и Миллерово.

В то же время местный губернатор сообщил, что в Ростовской области силы ПВО якобы уничтожили 25 БпЛА.

Всего было уничтожено 25 БпЛА: в Ростове, Таганроге, Минах, Новошахтинске, Азов, Чертковский, Октиабрский сельский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. По данным оперативных служб, жертв нет,

– говорится в сообщении.

Также по информации местных властей в районе Красносулинского, вблизи Хутора Грачева, из-за падения "обломков" на линии электропередачи были оборваны электрические провода.

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Какие еще регионы атаковали БпЛА

Также дроны наведались в Воронеж. Местный губернатор сообщил, что в результате атаки якобы пострадал человек. Также он заявил о повреждениях на одном из предприятий.

Кроме того, БпЛА не смогли обойти и Волгоград. Там дроны атаковали большой нефтеперерабатывающий завод "Лукойла".

Взрывы в Волгограде: смотрите видео

В то же время губернатор Ярославской области сообщил, что на подлете к Ярославлю якобы удалось сбить 5 БпЛА.

Уже утром в Минобороны отчитались, что в течение ночи силами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 49 БпЛА.

"25 БпЛА – над территорией Ростовской области; 8 – над территорией Волгоградской области; 6 – над территорией Курской области; 4 – над территорией Ярославльской области и 2 – над территориями Белгородской, Вороненской и Краснодарской областей", – заявили в ведомстве.