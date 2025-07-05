Украина бьет по производству компонентов к "Шахедам", дроны также поразили цели в Борисоглебске

В ночь на 5 июля Силы обороны Украины совершили очередную дроновую атаку по целям на территории России. На этот раз беспилотники поразили аэродром "Борисоглебск".

Стоит отметить, что он расположен в Воронежской области ориентировочно в 350 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express и Генштаб ВСУ.

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Что известно об украинских атаках на Россию

Удары по "Борисоглебску" нанесли силы ССО ВСУ совместно с другими подразделениями СОУ. По данным Генштаба, в результате был поражен склад с управляемыми авиационными бомбами и учебно-боевой самолет, а также, вероятно, другие самолеты.

Стоит отметить, что там расположен Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава, который летает на Як-130. Кроме того, на аэродроме базируются такие самолеты, как Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

Силы обороны Украины уже атаковали эту авиабазу в 2024 году несколько раз. Во время одной из атак дроны задели таинственные контейнеры, что можно было увидеть даже на спутниковых снимках.

Этой ночью дроны также атаковали АО "ВНИИР-Прогресс". Там, по предварительным данным, удалось поразить один из производственных цехов. Удар по этому объекту уже не первый за последнее время. Ранее по нему били в начале июня. Тогда россияне официально сообщали о приостановлении работы предприятия.

Заметим, что АО "ВНИИР-Прогресс" в перечне продукции занимается производством модуля типа "Комета", который Россия использует в "Шахедах", а также в своей новой ракете S8000. В контексте удара по очередному производителю компонентов к "Шахедам" стоит отметить, что с начала июля это уже как минимум третий удар по производству этих ударных дронов.