В Ростовской области пожаловались на массированную атаку БпЛА

Россияне заявили на массированную атаку БпЛа в ночь на 20 июля. Им якобы удалось уничтожить почти 30 беспилотников.

Под атакой на этот раз была Ростовская область. В российских СМИ жалуются на обстрел и рассказывают о ликвидации его последствий, пишет 24 Канал.

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26 БпЛа атаковали Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что основной целью атаки дронов был север Ростовской области.

В 2:56 ночи он писал, что российская ПВО якобы "продолжает отражать массированную воздушную атаку".

Силы ПВО в Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили 26 БПЛА,

– заявил Голубев.

Уже традиционно, сообщается, что в результате атаки пострадавших якобы нет. Информация о последствиях на земле также уточняется. Впрочем, к месту падения обломков БпЛа все же выезжали аварийные службы.