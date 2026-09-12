Россия впервые нанесла удар по АЗС на западе Украины

Во время утренней атаки противник нанес удар по Ровенской области. Целью оккупантов стала АЗС.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Что известно об ударе по АЗС?

Во время обстрела Ровенской области российские войска нанесли удар по гражданскому объекту, целью атаки стала автозаправочная станция.

В настоящее время уточняются подробности о разрушениях и возможных пострадавших.

Подробности позже,

– отметил глава областной военной администрации.

Угроза для гражданского населения в регионе сохраняется, поскольку воздушная тревога на территории Ровенской области до сих пор продолжается. Александр Коваль призвал местных жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до официального отбоя.

Где недавно россияне поразили АЗС?

Утром 11 сентября российские войска провели атаку на два автозаправочных комплекса Укрнафты в Киеве – на Троещине и Почайной. Станцию на Почайной впоследствии атаковали повторно. Здания АЗК получили значительные повреждения, а оборудование – критические. Известно, что в результате удара погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. В Укрнафте заявили, что планируют восстановить заправки и возобновить их работу.

Днем ранее, в столице около 10:30, российский реактивный беспилотник попал в АЗС недалеко от ТРЦ Respublika Park. На момент атаки рядом находилось много людей и автомобилей, однако сотрудники и посетители успели эвакуироваться, поэтому никто не пострадал. В результате удара были повреждены сама заправка и автомобиль у колонки, а обломки дрона разлетелись вокруг и на проезжую часть. На месте работали спасатели, пожар был ликвидирован.