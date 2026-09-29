Россия атаковала Ровенщину: есть возгорание
29 сентября Россия совершила атаку на Ровенскую область. За сутки в области воздушная тревога объявлялась уже неоднократно.
О подробностях рассказал начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.
Последствия атаки на Ровенскую область
В результате российского удара была повреждена гражданская спецтехника.
Произошло возгорание. На месте работают соответствующие службы.
К счастью, по предварительной информации, люди не пострадали.
Обратите внимание! Реактивные дроны не прекращают атаковать Украину. Где сейчас летают БПЛА, следите по ссылке.
Напомним, что 29 сентября Россия наносила удары и по другим регионам. В частности, она нанесла около 10 ударов по Житомирской области.
Под обстрел со стороны страны-террористки попали объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.
Ночью также был обстрел Киева. Оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами и БПЛА. К сожалению, в нескольких районах также были попадания.