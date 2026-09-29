Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно о вражеской атаке?

С вечера 28 до утра 29 сентября Россия нанесла около 10 ударов по Житомирщине. Под обстрелы попали объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.

Бунечко отметил, что спасатели и специальные службы работают на месте попадания и падения обломков ударных беспилотников. По состоянию на 8:11 информации о погибших и пострадавших в результате вражеских атак нет.

Россия обстреляла Житомирщину / Фото ГСЧС Житомирщины

Напомним, что в понедельник, 28 сентября, Россия также била дронами по Житомирской области. Тогда целью страны-агрессорки стало предприятие пищевой промышленности.