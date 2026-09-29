Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про ворожу атаку?

З вечора 28 до ранку 29 вересня Росія завдала близько 10 ударів по Житомирщині. Під обстріл потрапили об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Бунечко зазначив, що рятувальники та спеціальні служби працюють на місці влучань та падіння уламків ударних безпілотників. Станом на 8:11 інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Росія обстріляла Житомирщину / Фото ДСНС Житомирщини

Нагадаємо, що у понеділок, 28 вересня, Росія також била дронами по Житомирській області. Тоді ціллю країни-агресорки стало підприємство харчової промисловості.