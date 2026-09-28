Йдеться про об'єкт харчової промисловості. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про російську атаку?

У ОВА розповіли, що вночі 28 вересня Росія дронами атакувала підприємство харчової промисловості у Житомирській області. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС локалізували та ліквідували вогонь. На щастя, інформації про постраждалих внаслідок обстрілу – немає.

Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС Житомирщини

Тієї ж ночі військові країни-агресорки завдали удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. У місті відомо про поранених, серед них – 8 дітей.

Також Росія атакувала Київ вранці 28 вересня. У Шевченківському районі ворог влучив у офісний центр.