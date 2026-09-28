Речь идет о предприятии пищевой промышленности. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно о российской атаке?

В ОВА рассказали, что ночью 28 сентября Россия дронами атаковала предприятие пищевой промышленности в Житомирской области. На месте попадания возник пожар.

Спасатели ГСЧС локализовали и ликвидировали огонь. К счастью, информации о пострадавших в результате обстрела нет.

Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Житомирщины

Той же ночью военные страны-агрессорки нанесли удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова. В городе известно о раненых, среди них – 8 детей.

Также Россия совершила атаку на Киев утром 28 сентября. В Шевченковском районе враг повредил офисный центр.