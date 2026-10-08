Россия совершила атаку на Ровенскую область: повреждено гражданское предприятие, вспыхнул пожар

Утром 8 октября Россия совершила атаку на Ровенскую область. В результате атаки было повреждено гражданское предприятие.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль на своем Telegram-канале.

Что известно об атаке?

Утром 8 октября враг атаковал Ровенскую область, в результате чего было повреждено одно из гражданских предприятий.

После атаки на территории возник пожар. На месте работают спасатели и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия российского удара.

По предварительным данным, обошлось без раненых. Информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

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Напомним, во время ночной атаки 2 октября российские войска нанесли удар по Ровенской области. Тогда в результате вражеской атаки повреждения получило одно из гражданских предприятий области. На объекте в помещениях вспыхнул пожар.

Из-за угрозы распространения огня экстренные службы приняли решение срочно эвакуировать жителей близлежащих жилых домов. На месте работали спасатели и другие профильные службы, которые ликвидировали последствия удара.

По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали. Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется. Власти области призывают жителей следовать указаниям экстренных служб.