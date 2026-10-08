Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про атаку?

Ворог вранці 8 жовтня атакував Рівненську область, унаслідок чого було пошкоджено одне з цивільних підприємств.

Після атаки на території виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.

За попередніми даними, обійшлося без поранених. Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюється.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, під час нічної атаки 2 жовтня російські війська завдали удару по Рівненщині. Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало одне з цивільних підприємств області. На об'єкті спалахнула пожежа у приміщеннях.

Через загрозу поширення вогню екстрені служби ухвалили рішення терміново евакуювати мешканців навколишніх житлових будинків. На місці працювали рятувальники та інші профільні служби, які ліквідовували наслідки удару.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється. Влада області закликає мешканців дотримуватися вказівок екстрених служб.