Авиаэксперт объяснил почему аэродром "Энгельс" критически важен для России

В России прогремели взрывы в Саратовской области, где расположен военный аэродром "Энгельс". Он является главной базой для размещения самолетов Ту-95 и Ту-160.

В "Энгельсе" обслуживают, модернизируют и устанавливают оборудование на российские суда. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, добавив, что после удара по аэродрому в декабре 2023 года, россияне переместили самолеты в Оленью.

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Почему для России важен аэродром "Энгельс"

Авиабаза "Оленья" не настолько мощная для обслуживания самолетов. Туда прилетали Ту-95, Ту-160, чтобы дозаправиться и дальше вылететь на дежурство. Поэтому задача этого аэродрома заключается только в принятии судов и их заправке.

Сейчас россияне переместили в Оленью много самолетов из Энгельса, Украинки, что в Амурской области. Однако ключевое обслуживание ракет, их установка на суда все-таки происходит на аэродроме "Энгельс".

Также там расположены основные склады. Если россияне не могут установить ракеты Х-101 к Ту-95, то оставляют их на аэродроме. Из Липецка прилетает Ил-96, привозит ракеты, пол часа нужно на разгрузку. После него, обычно, прилетают два Ту-95 и к ним крепят Х-101,

– рассказал эксперт по авиации.

По последним данным на аэродромах в Энгельсе и в Дягилево стоят 20 самолетов Ту-95. Вероятно, прилет неизвестных объектов, которые 10 ноября, видели в Саратовской области – это попытка сорвать подготовку к ракетной атаке по Украине, которую готовили россияне.

Напомним, что в ночь на 10 ноября во многих областях России слышали взрывы. Вражеское минобороны сообщили о десятках дронов, которые в частности летели и на Москву. Из-за этого аэропорты прекратили работу.